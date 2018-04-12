《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，商務部正在會同有關部門提出完善負面清單管理制度、擴大開放、優化外商投資環境、推
動經濟高質量發展的一攬子政策措施。特別是，今年上半年爭取盡早完成修訂外商投資負面清單
工作。
對於降低進口產品關稅的問題，他表示，有關部門已經表示將抓緊提出降稅的方案，爭取早
日實施。
12/04/2018 11:06
【擴大開放】商務部：爭取上半年完成修訂外商投資負面清單工作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，商務部正在會同有關部門提出完善負面清單管理制度、擴大開放、優化外商投資環境、推
動經濟高質量發展的一攬子政策措施。特別是，今年上半年爭取盡早完成修訂外商投資負面清單
工作。
對於降低進口產品關稅的問題，他表示，有關部門已經表示將抓緊提出降稅的方案，爭取早
日實施。
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