《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，中國在博鰲亞洲論壇上宣布新的對外開放措施，是中國自身發展需要，與中美經貿摩擦沒
有任何關係。
對於在中美在世貿組織框架下，談判可能性有多大。高峰表示，這要看美方是不是還尊重世
貿組織，是不是還尊重多邊規則。
12/04/2018 11:10
【擴大開放】商務部：新的對外開放措施是中國自身發展需要
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，中國在博鰲亞洲論壇上宣布新的對外開放措施，是中國自身發展需要，與中美經貿摩擦沒
有任何關係。
對於在中美在世貿組織框架下，談判可能性有多大。高峰表示，這要看美方是不是還尊重世
貿組織，是不是還尊重多邊規則。
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