【擴大開放】商務部：新的對外開放措施是中國自身發展需要

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，中國在博鰲亞洲論壇上宣布新的對外開放措施，是中國自身發展需要，與中美經貿摩擦沒

有任何關係。

對於在中美在世貿組織框架下，談判可能性有多大。高峰表示，這要看美方是不是還尊重世

貿組織，是不是還尊重多邊規則。

