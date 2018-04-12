【駐京專電】「中國－國際貨幣基金組織聯合能力建設中心」啟動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人民銀行行長易綱、國際貨幣基金組織總

裁拉加德出席「中國－國際貨幣基金組織聯合能力建設中心」啟動儀式。易綱表示，「一帶一路

」倡議堅持「共商、共建、共享」原則，歡迎各方積極參與。資金融通是「一帶一路」建設的重

要支撐，要堅持企業為主體、市場化原則，為「一帶一路」提供可持續的投融資支持。

具體而言，一是要充分利用開發性金融優勢，二是要繼續推進金融機構與金融服務的網絡化

布局，三是要發揮國際金融機構和國際金融中心的作用。中國願與各方加強投融資合作，共同推

動「一帶一路」建設，共建開放型全球經濟。人民銀行與基金組織在能力建設方面建立了長久的

合作關係，此次啟動的能力建設中心有助於推動「一帶一路」沿線國家能力建設，助力「一帶一

路」倡議。

拉加德表示，「一帶一路」倡議提出以來，已初步顯示成效，特別是通過基礎設施加強了互

聯互通。具體可考慮建立透明的決策機制，公開和公平的競標環節、爭端解決機制和執行環境標

準等。基金組織長期致力於幫助成員加強能力建設，改善宏觀經濟政策環境。聯合能力建設中心

將為包括中國在內的「一帶一路」國家提供宏觀經濟金融方面的各類課程。

聯合能力建設中心啟動後，人行和國際貨幣基金組織將聯合舉辦主題為「加強宏觀經濟金融

政策框架，進一步推進一帶一路建設」的「一帶一路」高級別研討會。來自１５個「一帶一路」

沿線國家的領導人、財長和央行行長、來自國內相關部門、國際組織、金融機構、企業、私人部

門以及學界１５０名左右的代表將圍繞「一帶一路」倡議帶來的機遇、對宏觀經濟金融政策的啟

示、加強財政框架和如何撬動私人部門參與四個議題進行討論。

