【擴大開放】上交所：加快準備滬倫通，推動規則和操作安排落地

《經濟通通訊社記者楊英傑１２日上海專電》昨日，在博鰲亞洲論壇２０１８年年會上，人

民銀行行長易綱在宣布落實多項金融業的重大開放措施時表示，爭取在今年內開通滬倫通。

上交所表示，目前滬倫通各項準備工作正在加快進行，正在聯同倫敦證券交易所推動規則和

操作性安排的落地工作，下一步將有序適時開展與市場機構的溝通，確保滬倫通相關業務規則和

系統等準備工作的及時就緒。

