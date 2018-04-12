《經濟通通訊社記者楊英傑１２日上海專電》上海內環內備受矚目的老牌豪宅翠湖天地日前
推出１１８套新盤「翠湖天地雋薈」，戶型為２９０平方米和３９０平方米，單價範圍在每平方
米１２至１９萬元人民幣之間，新盤最低價為３５００萬元人民幣。
上海公證網公布銷售搖號排序情況，總共有３８５組客戶認籌，網傳梁朝偉及鍾漢良等明星
亦參與認購；其中公司客戶高達２１４組，佔比超過總認購數量的一半以上，分析指，投資者以
公司名義繞過限購令，須付出較高的持有和轉賣成本，代表這些買家仍然看好上海市中心豪宅的
升值潛力。
12/04/2018 11:35
【上海專電】滬市中心豪宅新盤開售無懼限購令，公司購房者逾半
《經濟通通訊社記者楊英傑１２日上海專電》上海內環內備受矚目的老牌豪宅翠湖天地日前
推出１１８套新盤「翠湖天地雋薈」，戶型為２９０平方米和３９０平方米，單價範圍在每平方
米１２至１９萬元人民幣之間，新盤最低價為３５００萬元人民幣。
上海公證網公布銷售搖號排序情況，總共有３８５組客戶認籌，網傳梁朝偉及鍾漢良等明星
亦參與認購；其中公司客戶高達２１４組，佔比超過總認購數量的一半以上，分析指，投資者以
公司名義繞過限購令，須付出較高的持有和轉賣成本，代表這些買家仍然看好上海市中心豪宅的
升值潛力。
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