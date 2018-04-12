【上海專電】美團打車上海停打減價戰，司機信息上傳監管平台

《經濟通通訊社記者楊英傑１２日上海專電》美團打車早前打入上海市場，展開減價戰，結

果遭上海當局勒令整改。美團打車今早向當局匯報整改舉措，停止「不正當低價競爭行為」，常

態化補貼大幅降低至０－４元人民幣。

美團打車亦啟動「颶風行動」，司機需提交證件及人車合照資料作認證，禁絕外牌車及與登

記信息不符的「馬甲車」，行動進行４日間，美團打車拒絕逾３萬宗司機及車輛申請，封禁不合

規司機及車輛１１６１個，並已向監管平台上傳所有登記司機及車輛的信息。

