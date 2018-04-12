【北水炒Ｄ乜】北水大幅回落，沽騰訊建行美高梅融創續買友邦

《經濟通通訊社１２日專訊》北水大幅回落，結束過去四個交易日淨流入局面，周四南下資

金錄淨沽盤６﹒７９億元人民幣；周四主板總成交１００９﹒７７億元，比上日減少

２４﹒０６％；港股通成交額１２３﹒２３億，跌５０﹒０５億，佔大市成交１２﹒２％。

美國或向敘利亞進行導彈打擊，地緣政治局勢轉趨緊張，加上美國聯儲局３月份會議記錄顯

示，多名聯儲局官員傾向於略為加快加息步伐，美股隔晚（１１日）受壓，但港股周四卻隨恆指

夜期及港股ＡＤＲ比例指數高開１９６點，一度重返３１０００點關口，惟其後港股反覆而下，

恆指最終跌６６﹒４３點或０﹒２２％，報３０８３１﹒２８點，終止四連升。



＊北水轉向大手沽騰訊，股價結束四連升＊



重磅股騰訊（００７００）自大股東及管理層減持後一直獲大批北水流入支持，直至周三（

１１日）流入資金大幅減少後，周四北水更轉向大手沽騰訊，單日淨沽盤４﹒９２億，但４日計

仍錄淨流入２﹒９２億，騰訊周四隨市跌１﹒５３％報４１３﹒２元，股價結束四連升；另一重

磅股友邦（０１２９９）繼日前股價創新高後回吐１﹒４％，惟北水仍持續買入１﹒７５億，三

日計淨流入８﹒３１億；港交所（００３８８）受惠互聯互通效應續造好，野村將港交所評級由

中性調高至買入，帶動該股逆市微升０﹒３％收２６５﹒４元，惟北水仍沽售８２０２萬。

北水續沽內銀股，建行（００９３９）淨沽盤３﹒２５億，四日計淨沽盤７﹒８２億，農行

（０１２８８）淨沽盤１﹒０１億，惟兩股股價未有太大起跌。平保（０２３１８）跌

０﹒４１％，北水沽８３１５萬。



＊油價急升刺激油股造好，北水跟買中石化中石油＊



國際油價隔晚觸及逾３年最高，因中東政局緊張，市場憂慮石油供應受阻。中石油

（００８５７）升２﹒８９％收５﹒６９元，北水流入６３８７萬；中石化（００３８６）微升

０﹒４１％，北水流入１﹒０１億。相反中國國航（００７５３）則挫４﹒１５％報１０﹒１６

元，北水趁機買入５３２５萬。

銀娛（０００２７）跌２﹒９５％報７０﹒８５元，為跌幅最大恆指成分股，有指公司於菲

律賓建賭場出現問題，北水沽６７８９萬；美高梅（０２２８２）跌１﹒４８％，北水沽

１﹒７６億。

個別內房有沽壓，融創（０１９１８）淨沽盤１﹒７２億，三日淨沽走４﹒７４億，惟股價

再升１﹒０１％；新城發展（０１０３０）沽盤２１２４萬；碧桂園（０２００７）北水淨買盤

４８４４萬，三日淨流入４﹒２１億。

另外，廣汽（０２２３８）北水沽１﹒２４億；中國生物製藥（０１１７７）北水流入

５４０４萬。（ｅｎ）

