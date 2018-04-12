《經濟通通訊社１２日專訊》鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）發盈喜，預期截至
今年３月底止的３個月純利錄得１５﹒９億元人民幣，按年上升４８﹒７３％。
集團解釋，今年首季產量實現新突破，提高產品質量水平。另外，調整優化原燃料用料結構
和深入推進系統降本工作，生產成本亦不斷降低。（ｅｌ）
12/04/2018 17:15
【企業盈喜】鞍鋼料首季純利錄得１５﹒９億人民幣，升逾４８％
《經濟通通訊社１２日專訊》鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）發盈喜，預期截至
今年３月底止的３個月純利錄得１５﹒９億元人民幣，按年上升４８﹒７３％。
集團解釋，今年首季產量實現新突破，提高產品質量水平。另外，調整優化原燃料用料結構
和深入推進系統降本工作，生產成本亦不斷降低。（ｅｌ）
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