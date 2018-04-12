【港匯波動】金管局：港匯轉弱至７﹒８５水平未必觸發弱方保證

《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述外匯交易員透露，港元今早曾觸及７﹒８５水

平，金局局發言人回應指，注意到外圍時段（香港清晨）港元在銀行間市場於７﹒８５的水平買

賣。

根據聯匯制度，港匯在銀行同業市場轉弱至７﹒８５水平，若有銀行要求金管局買進港元，

金管局便會以７﹒８５港元兌１美元的弱方兌換保證價向提出要求的銀行買進港元，即觸發了弱

方兌換保證。

發言人提到，值得留意的是，即使港匯轉弱至７﹒８５水平，只要仍然有銀行願意以７﹒８

５買港元，銀行同業市場仍然可以繼續以此價格互相買賣港元。換言之，即使港匯轉弱至７﹒８

５水平，亦未必一定會觸發金管局的弱方兌換保證。



＊非銀行參與者或需要比７﹒８５差的匯價才能成交＊



據了解，銀行會因為自身的業務需要，與其他銀行買賣港元。而非銀行類別的市場參與者（

例如個人、企業、保險公司，以及投資基金）主要與銀行買賣港元。

個別金融資訊平台所公布的港匯價格，其計算方法及資料來源各有不同。根據金管局的理解

，當中有些數據包括銀行提供予客戶的市場參考價格（實際上不能成交）或銀行與非銀行類別客

戶成交的價格，並不能準確反映銀行間外匯交易的情況及價格。

此外，某些交易平台容許非銀行類別市場參與者直接參與，但該些市場參與者或需要以比較

闊的買賣差價或比７﹒８５差的匯價才能成交。（ｃｈ）

