《經濟通通訊社１２日專訊》中國建材（０３３２３）發盈喜，預料截至３月底止第一季度
利潤按年大幅增加，受惠於主要產品水泥的價格上漲。（ｃｈ）
12/04/2018 18:39
【企業盈喜】中國建材（３３２３）料首季度利潤按年大幅增加
《經濟通通訊社１２日專訊》中國建材（０３３２３）發盈喜，預料截至３月底止第一季度
利潤按年大幅增加，受惠於主要產品水泥的價格上漲。（ｃｈ）
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