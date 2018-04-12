《經濟通通訊社１２日專訊》首都創投（０２３２４）發盈警，預料截至３月底止中期虧損
將會增加，主要由於上市投資虧損明顯增加。（ｃｈ）
12/04/2018 17:45
【企業盈警】首都創投（２３２４）料中期虧損擴大
《經濟通通訊社１２日專訊》首都創投（０２３２４）發盈警，預料截至３月底止中期虧損
將會增加，主要由於上市投資虧損明顯增加。（ｃｈ）
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