【夜期時段】即月期指現報３０８８０點，升１１３點，高水４９點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７４８點，跌１９點，低水

８３點，最新報３０８８０點，升１１３點，高水４９點，合約成交４５９７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２５７點，跌１１點，低水３２點，最新報

１２３１７點，升４９點，高水２８點，合約成交９００張。（ｃｈ）

