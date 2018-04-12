《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７４８點，跌１９點，低水
８３點，最新報３０８８０點，升１１３點，高水４９點，合約成交４５９７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２５７點，跌１１點，低水３２點，最新報
１２３１７點，升４９點，高水２８點，合約成交９００張。（ｃｈ）
12/04/2018 18:32
【夜期時段】即月期指現報３０８８０點，升１１３點，高水４９點
《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７４８點，跌１９點，低水
８３點，最新報３０８８０點，升１１３點，高水４９點，合約成交４５９７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２５７點，跌１１點，低水３２點，最新報
１２３１７點，升４９點，高水２８點，合約成交９００張。（ｃｈ）
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