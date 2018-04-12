《經濟通通訊社１２日專訊》興利集團（００１１４）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度將錄得股東應佔虧損，去年同期則錄股東應佔溢利。
公司解釋，主要因為缺乏股東應佔出售深圳物業淨收益約１﹒０６４億元；及為玩具部一名
客戶確認呆壞帳準備約２１００萬元，因該客戶受到一間美國主要零售商破產的負面影響並正進
行清盤。由於可收回情況存疑，因此管理層決定將該客戶所欠款項確認為呆壞帳準備。（ｊｎ）
12/04/2018 17:14
【企業盈警】興利集團（００１１４）料年度業績盈轉虧
《經濟通通訊社１２日專訊》興利集團（００１１４）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度將錄得股東應佔虧損，去年同期則錄股東應佔溢利。
公司解釋，主要因為缺乏股東應佔出售深圳物業淨收益約１﹒０６４億元；及為玩具部一名
客戶確認呆壞帳準備約２１００萬元，因該客戶受到一間美國主要零售商破產的負面影響並正進
行清盤。由於可收回情況存疑，因此管理層決定將該客戶所欠款項確認為呆壞帳準備。（ｊｎ）
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