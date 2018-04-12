《經濟通通訊社１２日專訊》立法會４個事務委員會在下周五至周日（２０日至２２日）到
大灣區考察，聯席委員會主席林健鋒表示，共有３２名議員參加，包括９名民主派議員，會到５
個城市，分別為廣州、深圳、佛山、中山及東莞，參觀金融科技、創新科技、文化產業和基建建
設，考察團會與規劃大灣區的官員會面。
林健鋒指，４名局長已答允同行，亦會邀請傳媒採訪。４名局長包括政制及內地事務局局長
聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、財經事務及庫務局局長劉怡翔，以及創新及科技局局長
楊偉雄。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/04/2018 13:30
【香港政情】立法會大灣區考察團有３２名議員參加，４名局長同行
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會４個事務委員會在下周五至周日（２０日至２２日）到
大灣區考察，聯席委員會主席林健鋒表示，共有３２名議員參加，包括９名民主派議員，會到５
個城市，分別為廣州、深圳、佛山、中山及東莞，參觀金融科技、創新科技、文化產業和基建建
設，考察團會與規劃大灣區的官員會面。
林健鋒指，４名局長已答允同行，亦會邀請傳媒採訪。４名局長包括政制及內地事務局局長
聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、財經事務及庫務局局長劉怡翔，以及創新及科技局局長
楊偉雄。（ｃｗ）（ｚｚ）
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