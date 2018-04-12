《經濟通通訊社１２日專訊》熱血公民立法會議員鄭松泰提出議員議案，要求設立警員操守
資料庫，惟議案最終被否決。
鄭松泰表示，近年不時有警員干犯刑事罪行，要求設立警員操守資料庫，供大眾查閱各警員
的過失和被投訴的資料。
保安局局長李家超發言時指，有關動議以極少數犯罪的警務人員，負面標籤警隊，又指現有
監警會的制度有其獨立性和法定性，強調反對鄭松泰的做法、反對他的觀點、反對這個立場、反
對他提出「設立公開資料庫」的動議。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/04/2018 17:49
【香港政情】鄭松泰倡設立警員操守資料庫議案遭否決
《經濟通通訊社１２日專訊》熱血公民立法會議員鄭松泰提出議員議案，要求設立警員操守
資料庫，惟議案最終被否決。
鄭松泰表示，近年不時有警員干犯刑事罪行，要求設立警員操守資料庫，供大眾查閱各警員
的過失和被投訴的資料。
保安局局長李家超發言時指，有關動議以極少數犯罪的警務人員，負面標籤警隊，又指現有
監警會的制度有其獨立性和法定性，強調反對鄭松泰的做法、反對他的觀點、反對這個立場、反
對他提出「設立公開資料庫」的動議。（ｃｗ）（ｚｚ）
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