《經濟通通訊社１２日專訊》立法會行管會表示，在處理６名議員宣誓風波的司法程序時，
在律師費方面花費了１７１萬元，另外花了６０﹒６萬元，就議員宣誓的有效性尋求外間法律意
見。
至於追討青年新政梁頌恆和游蕙禎二人薪津的司法程序，行管會表示涉及５﹒７萬元，而就
此事尋求外間法律意見的費用需要３８萬元。立法會在相關的宣誓事件中，已花費逾２７５萬元
。（ｃｗ）（ｚｚ）
12/04/2018 18:26
【香港政情】行管會於６議員宣誓風波的司法程序等已花２７５萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會行管會表示，在處理６名議員宣誓風波的司法程序時，
在律師費方面花費了１７１萬元，另外花了６０﹒６萬元，就議員宣誓的有效性尋求外間法律意
見。
至於追討青年新政梁頌恆和游蕙禎二人薪津的司法程序，行管會表示涉及５﹒７萬元，而就
此事尋求外間法律意見的費用需要３８萬元。立法會在相關的宣誓事件中，已花費逾２７５萬元
。（ｃｗ）（ｚｚ）
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