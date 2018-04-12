【擴大開放】報道指外匯局考慮增加ＱＤＬＰ總額度

《經濟通通訊社１２日專訊》據《財新》引述外匯局有關負責人指，將根據試點情況及國際

收支形勢發展變化，適時考慮增加合格境內有限合夥人（ＱＤＬＰ）總額度。

目前，境內機構境外投資主要有ＯＤＩ（境外直接投資）和合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ

）兩大渠道。外匯局分別於２０１３年１０月及２０１４年１２月啟動ＱＤＬＰ及ＱＤＩＥ（合

格境內投資者境外投資）試點，補充ＯＤＩ及ＱＤＩＩ。

報道指，上海、深圳兩地自去年底起啟動新一輪上海ＱＤＬＰ和深圳ＱＤＩＥ相關工作，市

場反應踴躍。上海於去年底，在原有總額度內向機構啟動新一輪ＱＤＬＰ額度。外匯局有關負責

人表示，截至今年２月底，上海已將前期２０億美元總額度全部發放。

外匯局有關負責人亦表示，將根據試點情況及國際收支形勢發展變化適時考慮增加ＱＤＬＰ

總額度。

ＱＤＬＰ允許在海外註冊，並投資於海外市場的對沖基金，向境內的投資者募集人民幣資金

，並將所募集的人民幣資金投資於海外市場。與ＯＤＩ及ＱＤＩＩ相比，ＱＤＬＰ和ＱＤＩＥ試

點豐富了參與對外投資的市場主體，使其不再局限於境內銀行、證券、保險公司等特定機構，而

是擴大至私募機構和創投機構，並擴展了境內主體境外投資的投資範圍。（ｋｌ）

