《經濟通通訊社１２日專訊》外電引述消息人士表示，新加坡淡馬錫控股考慮收購海航集團
旗下航空基礎設施和物流業務的部分股權。
報道指，在過去兩年總計斥資５００億美元進行大規模收購後，海航集團一直在出售海外不
動產以及部分大型金融和戰略性投資。
海航集團從今年初開始出售價值超過１００億美元的澳洲、紐約和香港優質不動產，以及德
意志銀行的股權及其在美國的酒店物業。
昨日有消息指，淡馬錫正研究對海航兩個海外航空基建單位－－Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ
Ｇｒｏｕｐ和佳美集團（Ｇａｔｅｇｒｏｕｐ）的投資。（ｂｉ）
12/04/2018 11:42
【海航動向】消息稱淡馬錫考慮收購海航集團航空及物流資產股權
《經濟通通訊社１２日專訊》外電引述消息人士表示，新加坡淡馬錫控股考慮收購海航集團
旗下航空基礎設施和物流業務的部分股權。
報道指，在過去兩年總計斥資５００億美元進行大規模收購後，海航集團一直在出售海外不
動產以及部分大型金融和戰略性投資。
海航集團從今年初開始出售價值超過１００億美元的澳洲、紐約和香港優質不動產，以及德
意志銀行的股權及其在美國的酒店物業。
昨日有消息指，淡馬錫正研究對海航兩個海外航空基建單位－－Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ
Ｇｒｏｕｐ和佳美集團（Ｇａｔｅｇｒｏｕｐ）的投資。（ｂｉ）
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