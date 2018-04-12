【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１２１點子，報６﹒２７３９

《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８３４，較上個交易日升

７７點子，連升三日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２１點子，報６﹒２７３９，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒２８６０。（ｋｌ）

