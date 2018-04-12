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即市新聞

12/04/2018 16:59

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４６點子，報６﹒２８１４

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普警告即將對敘利亞採取軍事行動，美匯指數下
跌，隔夜人民幣走強，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２１點子，最高見過
６﹒２７１１，較上日官方收盤價升１０３點子，惟其後升勢放緩，最終收報６﹒２８１４，升
４６點子。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）在官方開市前更升穿６﹒２７，一度高見６﹒２６５２，升
８５點子。現倒跌５５點子，報６﹒２７９２。
　　今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２８３４，較上個交易日升７７點子，連升三日。
（ｋｌ）

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