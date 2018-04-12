【人行收水】人行逆回購操作三連停，今淨回籠２００億元

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸

收逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作，為連續三日暫停逆回購操作。

公開市場今日有２００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠２００億元，三日

累計淨回籠７００億元。（ｋｌ）

