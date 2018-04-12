《經濟通通訊社１２日專訊》據《央廣網》報道，國務院要求從５月１日起，對進口抗癌藥
實施進口零關稅，並要求加快創新藥進口上市；加強知識產權保護，保護藥品專利。
國務院又要求支持高速寬帶網絡覆蓋城鄉醫療機構，並確定「互聯網＋」醫療健康措施。
（ｂｉ）
12/04/2018 18:59
《國務會議》國務院：５月起對進口抗癌藥實施進口零關稅
《經濟通通訊社１２日專訊》據《央廣網》報道，國務院要求從５月１日起，對進口抗癌藥
實施進口零關稅，並要求加快創新藥進口上市；加強知識產權保護，保護藥品專利。
國務院又要求支持高速寬帶網絡覆蓋城鄉醫療機構，並確定「互聯網＋」醫療健康措施。
（ｂｉ）
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