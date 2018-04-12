【大增額度】ＭＳＣＩ：歡迎擴大額度決定，推動國際投資者入Ａ股

《經濟通通訊社１２日專訊》ＭＳＣＩ歡迎中國將內地與香港股票市場互聯互通每日額度擴

大的決定，並表示這一決定將進一步推動國際機構投資者進入Ａ股市場。

自５月１日起，滬股通及深股通每日額度從１３０億調整為５２０億元人民幣，港股通每日

額度從１０５億調整為４２０億元人民幣。市場大都認為，額度擴大是因為Ａ股６月要進入

ＭＳＣＩ，境外機構投資者有需求。（ｃｔ）

