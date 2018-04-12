【海航響噹噹】海航系溢價２３５倍入主當當，文化獨角獸冀第二春

《經濟通通訊社記者俞瑾１２日報道》海航系入主文化電商獨角獸當當網終於落槌於７５億

（人民幣．下同）的交易價碼，內地騰京系、阿里系的電商混戰，勢因海航系「落場」而再添風

雲。

海航集團旗下天海投資（滬：６００７５１）今日公告，擬以發行６﹒５２億股及３４﹒４

億元現金收購當當科文１００％股權及北京當當１００％股權，並稱此為布局電商業務的重要突

破。而從中概股上市到黯然私有化，又屢傳獲收購均未果的當當，今次抱擁海航系，會否如公司

創始人李國慶所說重現「第二春」，拭目以待。



＊市值暴跌，被轟保守打爛一手好牌＊



成立於１９９９年的當當因起步甚早，實力一度碾壓阿里、京東，而有「中國的亞馬遜」之

稱。２０１０年１２月９日登陸紐交所首日，股價暴漲８６﹒９４％，燃起全球投資者對中國互

聯網的熱情。

不過，公司創始人李國慶、俞渝夫婦在經營戰略上「偏安」圖書一隅，直言京東等在３Ｃ領

域燒錢的做法是「無法贏利的銷售額毫無意義」，以至２０１５年三季度最後一期公開財報顯示

，當當營收只及京東的約５％。

２０１６年９月，連錄１０個季度虧損的當當，以５﹒５６億美元黯然私有化退市，市值不

足２０１０年上市時的四分之一。市場慨嘆，李國慶把一手好牌打得稀爛。



＊線上圖書龍頭，用戶及雲計算佔優＊



既然如此，本就身陷債務泥沼的海航系為何仍要以真金白銀收購當當這個似乎過氣的電商？

天海投資公告就指，當當自營圖書產品超過１２０萬種，招商平台上約有３０００多個第三方賣

家，並經營２００多家實體書店，處於線上圖書出版物零售領域的龍頭地位。

巧合的是，天海投資２０１６年１２月以６０億美元收購的全球最大ＩＴ產品及服務分銷商

英邁國際（Ｉｎｇｒａｍ Ｍｉｃｒｏ），正是美國最大的圖書分銷商，其為亞馬遜等全球範圍

的逾千供應商提供物流增值服務，更擁有領先的雲服務技術。

海航系今次入主當當，亦是看中其用戶入口和雲計算運營經驗，以期為海航花費５００億元

重金布局的數字化旅遊平台ＨｉＡＰＰ（嗨途）打開市場，並實現聯動協同效應。



＊情懷難敵資本，未來拓新零售升級＊



曾經不乏亞馬遜、百度、騰訊等洽談入股的當當，終於選定海航系，除了交易價足夠吸引，

或顯示身為文化人的李國慶、俞渝夫婦認定海航系是助力當當拓展升級的最佳對象。

公告顯示，當當網淨資產帳面價值僅３１７８﹒９３萬元，而本次交易作價７５億元，相當

於溢價近２３５倍。交易完成後，夫婦二人將合計持有天海投資１６﹒４９％的股份，僅次於第

一大股東海航科技的１６﹒９５％。當當將成為天海投資的全資子公司，回歸Ａ股市場。

市場分析指，參控股１９家航空公司的海航系，其客戶與當當同具有「高學歷、高收入、高

職位」的特點，無論是機上還是機場，都能為當當未來拓展新零售格局提供足夠場景支持。此外

，海航亦是瑞士免稅零售巨頭Ｄｕｆｒｙ的第一大股東，後者在全球６３個國家的機場、海港、

車站等旅遊區運營約２２００家免稅店，這也為當當發展海外業務提供可能。

以「天地孤影任我行」自比的李國慶，和跨界巨無霸獨力競爭了十五年，終於再難忽視銷售

額和顧客數，選擇和資本合作。電商的新零售江湖，雖然情懷終敵不過資本，但收購溢價２３５

倍或許給足了當當應有的「文化的尊嚴」。

