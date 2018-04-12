【本港樓市】新地：屯門新盤「御半山」最快明天上載售樓書

《經濟通通訊社１２日專訊》新地（０００１６）代理業務部總經理張卓秀敏宣布，旗下位

於屯門的住宅項目御半山「Ｍｏｕｎｔ Ｒｅｇｅｎｃｙ」的園林會所，正式命名為Ｃｌｕｂ

Ｒｅｇｅｎｃｙ Ｇｒａｎｄ，其面積超過７５０００平方呎。

張氏指最快明天（１３日）上載售樓書，下月有機會開放示範單位，另稱樓盤售價會按區內

指標以及樓盤質素而定。張氏看好大灣區的發展及港珠澳大橋的落成。（ｋｅ）

