《經濟通通訊社１２日專訊》新地（０００１６）代理業務部總經理張卓秀敏宣布，旗下位
於屯門的住宅項目御半山「Ｍｏｕｎｔ Ｒｅｇｅｎｃｙ」的園林會所，正式命名為Ｃｌｕｂ
Ｒｅｇｅｎｃｙ Ｇｒａｎｄ，其面積超過７５０００平方呎。
張氏指最快明天（１３日）上載售樓書，下月有機會開放示範單位，另稱樓盤售價會按區內
指標以及樓盤質素而定。張氏看好大灣區的發展及港珠澳大橋的落成。（ｋｅ）
12/04/2018 13:15
【本港樓市】新地：屯門新盤「御半山」最快明天上載售樓書
《經濟通通訊社１２日專訊》新地（０００１６）代理業務部總經理張卓秀敏宣布，旗下位
於屯門的住宅項目御半山「Ｍｏｕｎｔ Ｒｅｇｅｎｃｙ」的園林會所，正式命名為Ｃｌｕｂ
Ｒｅｇｅｎｃｙ Ｇｒａｎｄ，其面積超過７５０００平方呎。
張氏指最快明天（１３日）上載售樓書，下月有機會開放示範單位，另稱樓盤售價會按區內
指標以及樓盤質素而定。張氏看好大灣區的發展及港珠澳大橋的落成。（ｋｅ）
|生財有道12/04/2018
【海航響噹噹】海航系溢價235倍入主當當 文化獨角獸冀第二春
|國際動態12/04/2018
特朗普稱向敘射導彈 籲俄準備好
|生財有道11/04/2018
【大增額度】曾永堅：支持港股力度待觀察 港交所50天線有阻力
|生財有道11/04/2018
【大增額度】谷中國錢全球配置 互聯互通迎雙重厚禮
|生財有道11/04/2018
【大增額度】劉央：互聯互通料再擴大利好多 恒指上望35000
|生財有道11/04/2018
【大增額度】互聯互通每日額度擴至原有4倍 港股通增至420億人幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰