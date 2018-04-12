《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，康怡花園４月錄得５宗成交，平均實用呎價１
７５８５元。
分行促成成交單位為康怡花園Ｈ座頂層複式戶，實用面積１０９１平方呎，建築面積１２３
８平方呎，３房間隔及士多房，景觀開揚。業主叫價２０００萬元，最終一減再減以１９５０萬
元將單位易手，折合平均實用呎價１７８７４元。
原業主家族最近連續沽出２個複式單位，業主於１９９２年２月以４２４萬元買入單位，持
貨２６年，帳面獲利１５２６萬元，單位升值３﹒６倍。（ｃｙ）
12/04/2018 16:25
【本港樓市】康怡花園複式戶１９５０萬沽，實用呎價１７８７４元
《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，康怡花園４月錄得５宗成交，平均實用呎價１
７５８５元。
分行促成成交單位為康怡花園Ｈ座頂層複式戶，實用面積１０９１平方呎，建築面積１２３
８平方呎，３房間隔及士多房，景觀開揚。業主叫價２０００萬元，最終一減再減以１９５０萬
元將單位易手，折合平均實用呎價１７８７４元。
原業主家族最近連續沽出２個複式單位，業主於１９９２年２月以４２４萬元買入單位，持
貨２６年，帳面獲利１５２６萬元，單位升值３﹒６倍。（ｃｙ）
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