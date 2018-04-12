【港匯弱勢】星展料一至兩周內觸及弱方保證，本港最快６月加Ｐ

《經濟通通訊社記者陳佩珊１２日報道》港匯今日多次觸及７﹒８５，是金管局自２００５

年設立雙邊兌換保證後的最弱水平，但仍然有銀行願意以７﹒８５買港元，未需要到金管局出手

，因此弱方兌換保證尚未觸發。

所謂弱方兌換保證，是指港匯觸及７﹒８５時，金管局出手買港元、沽美元，但這主要是指

銀行同業市場之間的外匯交易。而非銀行類別的市場參與者，例如個人、企業、保險公司，可能

需要較闊的買賣差價才能成交，所以有時銀行牌價可以差過７﹒８５兌１美元。



＊套息交易離場將令港元轉強，結餘料降至１０００億元＊



星展香港財資市場部董事總經理王良享接受《經濟通通訊社》訪問時表示，港匯最快在一至

兩星期內觸及弱方保證，若果金管局出手將令市場缺少港元，從而令港元拆息跳升，甚至高於美

息。當套息交易離場，而外資及部分市民趁港元高息時轉買港元，將會再度令港元轉強。

不過，在未來一至兩個月，港匯預計仍會在７﹒８５附近水平徘徊，但市場無需太恐慌，因

近數個星期，港匯與７﹒８５只差數點子距離，相信市場已有準備。他認為，港匯在未來或會不

斷觸及弱方保證，每次金管局出手或牽涉數十億元，直至本港銀行體系結餘減少４００至８００

億元，達至１０００至１２００億元水平。



＊三大指標將主導本港加Ｐ時間＊



他表示，港元轉強將會令港息回落，但一個月拆息不會回落至現時約０﹒８％水平，料未來

在１﹒３％水平徘徊。當一個月拆息持續企穩在１﹒３％以上、隔夜拆息貼近１％，再配合銀行

體系結餘跌至１０００億元左右，才會創造本港最優惠利率（Ｐ）上調的條件，料在美國聯儲局

再度加息時發生，即６月份本港Ｐ有機會與美息同時上調。



＊股市料受較少衝擊，對樓市影響較大＊



至於銀行體系結餘減少對本港股市及樓市會造成什麼影響，王良享表示，現時港股未進入「

大熊市」局面，即使有資金抽走，規模亦不會太大，加上企業盈利仍可錄得雙位數增長，「北水

」買港股亦會令藍籌股走勢較穩定，相信股市所受震盪不大。

不過，當港息逐步看齊美息，料樓市所受影響頗大。現時租樓回報約２％，若貸款利息高於

這水平，將降低投資者入市意欲，只餘下剛性需求支撐市場，料本港樓市會進入一個較為疲弱的

局面。

