【港匯弱勢】星展：美逐步加息料不會導致美元荒，貿易戰不利美元

《經濟通通訊社記者陳佩珊１２日報道》隨著美國逐步加息，加上稅改方案落實，有市場人

士憂慮美元班師回朝會導致「美元荒」，或不利新興市場經濟，同時美國經過多次加息，亦未見

美元轉強，反而令歐元及日圓轉強。

星展香港財資市場部董事總經理王良享接受《經濟通通訊社》訪問時表示，「美元荒」再出

現的機會不大，因美元並不短缺，料不會引發大危機。

王良享解釋，上一次出現較大的「美元荒」為２００８年，當時美國發生次按危機，銀行借

貸近乎冰封，而現時銀行體系出現系統性風險的機會已降低，不會忽然停止借貸。加上美國銀行

存放在聯儲局的超額準備金高達２﹒１萬億美元，當美國孳息向上，可以吸引這批資金流出，填

補聯儲局「收水」所造成的資金缺口。



＊貿易戰對美元無好處＊



他又表示，在聯儲局今次加息周期尚未正式展開前，美元已開始向上，過去數年內已升值逾

３０％，現時再向上的機會不大。而且貿易磨擦爆發，亦對美元沒有好處，雖然增加關稅可平行

美國財政缺口，但若果美國孤立自己，其他國家與美國之間的貿易量將減少，各個央行考慮外匯

儲備分布時，會更多考慮歐元、人民幣及英鎊等，較少考慮美元。因此，現時美國加息已難以推

高美元。

他又認為，美國債券孳息曲線持平，不致於令美國經濟出現衰退，因為美國總統特朗普的減

稅政策，仍可支持經濟增長，加上基建計劃、放寬監管等措施仍會推出。當貿易戰逐步平息後，

或有進一步刺激政策出台。

