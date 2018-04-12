【港匯波動】港元觸７﹒８５弱方兌換保證

《經濟通通訊社１２日專訊》港元兌美元今晨觸及７﹒８５金管局弱方兌換保證，為

２００５年局方實施保留兌換範圍７﹒７５至７﹒８５以來首次。

港匯最新報７﹒８４９７，一年電期報－６２２﹒７２╱－６１２﹒２８。（ｅｃ）

