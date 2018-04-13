《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，由平保（０２３１８）分拆的平安健康醫療科技
，業務主體為平安好醫生，昨日（１２日）已通過上市前聆訊，最快月底招股，料５月中掛牌。
據悉，該股將集資１０億美元（約７８億元）。（ｍｌ）
13/04/2018 09:05
【新股上市】消息指，平安好醫生通過上市前聆訊
《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，由平保（０２３１８）分拆的平安健康醫療科技
，業務主體為平安好醫生，昨日（１２日）已通過上市前聆訊，最快月底招股，料５月中掛牌。
據悉，該股將集資１０億美元（約７８億元）。（ｍｌ）
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