【新股上市】消息指，平安好醫生通過上市前聆訊

《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，由平保（０２３１８）分拆的平安健康醫療科技

，業務主體為平安好醫生，昨日（１２日）已通過上市前聆訊，最快月底招股，料５月中掛牌。

據悉，該股將集資１０億美元（約７８億元）。（ｍｌ）

