【脫歐之後】歐盟與英國下周將就脫歐後未來貿易關係展開首次談判

《經濟通通訊社１３日專訊》據外電報道，英國及歐盟下周一將首次就脫歐後雙方未來貿易

關係展開談判，屆時歐盟將會正式向英國談判代表提出歐盟的立場

有外交界人士指出，３月歐盟峰會後的後續談判中，愛爾蘭邊境議題的僵局並沒有實質進展

，雙方只承諾避免在愛爾蘭島上實施實質的邊境檢查，而英國堅持使用最新科技確保邊境檢查順

暢的方案已被歐盟駁回，因歐盟認為這是不切實際。（ｍｎ）

