《經濟通通訊社１３日專訊》德國總理默克爾表示，德國不會參加任何針對敘利亞的軍事行
動，但支持採取措施向敘利亞政府及其盟友表明無法容忍使用化學武器。
默克爾稱，由於愈來愈多的證據表明敘利亞政府使用化武，故必須考慮所有行動作為對敘利
亞化武襲擊的回應，因任何違反禁止化武公約的行為都是非常嚴重的事件，必須作出應有的反擊
。（ｍｎ）
13/04/2018 10:45
【敘利亞局勢】默克爾：德國不會參與對敘利亞軍事行動
《經濟通通訊社１３日專訊》德國總理默克爾表示，德國不會參加任何針對敘利亞的軍事行
動，但支持採取措施向敘利亞政府及其盟友表明無法容忍使用化學武器。
默克爾稱，由於愈來愈多的證據表明敘利亞政府使用化武，故必須考慮所有行動作為對敘利
亞化武襲擊的回應，因任何違反禁止化武公約的行為都是非常嚴重的事件，必須作出應有的反擊
。（ｍｎ）
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