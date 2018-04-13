【敘利亞局勢】特朗普及文翠珊電話討論聯合應對敘利亞

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普稍早時與英國首相文翠珊通電，兩人一致認為

有必要阻止敘利亞政府進一步使用化學武器，兩國同意在今次事件上密切合作。

另外，文翠珊在召開內閣緊急會議後發表聲明，稱內閣已同意需要對敘利亞採取行動，繼續

與盟國在敘利亞問題上合作。這表明文翠珊已得到內閣授權，加入美國及法國對敘利亞總統巴沙

爾政府發動的軍事攻擊。（ｍｎ）

