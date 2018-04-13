《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務卿被提名人蓬佩奧（Ｍｉｋｅ Ｐｏｍｐｅｏ）表示
，北韓不應預期從與美國的談判中拿到好處，除非北韓全面進行去核化。
蓬佩奧在參議院提名確認聽證會上表示，北韓同意去核的計劃在歷史上來看並不樂觀，又指
在過去數次談判時美國及全球都太快放寬制裁。
此前特朗普表示，計劃５月或６月初與北韓領導人金正恩會面，並希望兩人的會談將最終可
協助結束北韓的核武計劃。不過蓬佩奧稱，沒有人會幻想能在這次峰會上達成全面協議。
（ｍｎ）
13/04/2018 11:28
【美朝破冰】美國務卿提名人：北韓不棄核就不應妄想會獲任何好處
《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務卿被提名人蓬佩奧（Ｍｉｋｅ Ｐｏｍｐｅｏ）表示
，北韓不應預期從與美國的談判中拿到好處，除非北韓全面進行去核化。
蓬佩奧在參議院提名確認聽證會上表示，北韓同意去核的計劃在歷史上來看並不樂觀，又指
在過去數次談判時美國及全球都太快放寬制裁。
此前特朗普表示，計劃５月或６月初與北韓領導人金正恩會面，並希望兩人的會談將最終可
協助結束北韓的核武計劃。不過蓬佩奧稱，沒有人會幻想能在這次峰會上達成全面協議。
（ｍｎ）
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