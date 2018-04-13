《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，只有達成的協議遠好於前總統奧巴馬所
獲得的條件，才會考慮加入跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）。
此前美國白宮發言人表示，特朗普已要求貿易顧問研究重新加入跨太平洋夥伴關係協定。
特朗普指，ＴＰＰ協定１１個參與國中，已有６個與美國達成雙邊協議，同時美國正與最大
的參與國日本協商。
日本首相安倍晉三下周將與特朗普會晤，預計兩人亦會談到ＴＰＰ。（ｍｎ）
13/04/2018 13:14
【貿易開戰】特朗普：只有遠好於奧巴馬達成的協議才會加入ＴＰＰ
《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，只有達成的協議遠好於前總統奧巴馬所
獲得的條件，才會考慮加入跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）。
此前美國白宮發言人表示，特朗普已要求貿易顧問研究重新加入跨太平洋夥伴關係協定。
特朗普指，ＴＰＰ協定１１個參與國中，已有６個與美國達成雙邊協議，同時美國正與最大
的參與國日本協商。
日本首相安倍晉三下周將與特朗普會晤，預計兩人亦會談到ＴＰＰ。（ｍｎ）
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