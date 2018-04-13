《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息人士報道，去年夏季北韓進行導彈試射，令美
國曾考慮採取激進措施，以與北韓做生意為由將中國的農行（０１２８８）及建行
（００９３９）列入美國金融市場的黑名單。
據悉，這個建議法很快就被擱置，主要因為憂慮到此舉會對全球金融體系造成沖擊，亦擔心
中國會採取報復措施，最後美國財政部只是將來自中國及拉脫維亞的各一間小型銀行列入黑名單
。（ｍｎ）
13/04/2018 14:24
【朝鮮危機】據報美國曾考慮制裁涉嫌與北韓經商的農行及建行
《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息人士報道，去年夏季北韓進行導彈試射，令美
國曾考慮採取激進措施，以與北韓做生意為由將中國的農行（０１２８８）及建行
（００９３９）列入美國金融市場的黑名單。
據悉，這個建議法很快就被擱置，主要因為憂慮到此舉會對全球金融體系造成沖擊，亦擔心
中國會採取報復措施，最後美國財政部只是將來自中國及拉脫維亞的各一間小型銀行列入黑名單
。（ｍｎ）
|中國故事13/04/2018
【上海特寫】建行上海首間「無人銀行」概念行先 實用為次
|生財有道13/04/2018
【港匯弱勢】金管局：加息視多項因素 息差收窄或令套利交易減
|剖析天下13/04/2018
【陰晴不定】中美談判進展現「羅生門」 侵侵大膽幻想汽車零關稅
|國際動態13/04/2018
對敘動武時機 特朗普稱可快可慢
|生財有道12/04/2018
【港匯弱勢】本港最快6月加最優惠利率 股市料受較少衝擊樓市影響較大
|生財有道12/04/2018
【港匯弱勢】星展：美逐步加息料不會導致美元荒 貿易戰不利美元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰