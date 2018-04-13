【朝鮮危機】據報美國曾考慮制裁涉嫌與北韓經商的農行及建行

《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息人士報道，去年夏季北韓進行導彈試射，令美

國曾考慮採取激進措施，以與北韓做生意為由將中國的農行（０１２８８）及建行

（００９３９）列入美國金融市場的黑名單。

據悉，這個建議法很快就被擱置，主要因為憂慮到此舉會對全球金融體系造成沖擊，亦擔心

中國會採取報復措施，最後美國財政部只是將來自中國及拉脫維亞的各一間小型銀行列入黑名單

。（ｍｎ）

