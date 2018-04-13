【代幣風暴】雅虎日本收購東京虛擬貨幣交易所４成股權

《經濟通通訊社１３日專訊》雅虎日本宣布收購東京虛擬貨幣交易所ＢｉｔＡＲＧ

Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｔｏｋｙｏ的４成股權，並計劃在秋季推出相關服務。

雅虎日本沒有提供交易金額，但據悉涉資約２０２３０億日圓（約１８６０至２７９０萬美

元）。（ｍｎ）

