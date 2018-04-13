《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國海關公布，一季度，中國對美國進出
口增長６﹒３％。按美元計，一季度對美國貿易同比增長１３％至１４１６億美元。其中，對美
國進口同比增長８﹒９％至４１６﹒７億美元，對美國出口同比增長１４﹒８％，至９９０﹒２
億美元。對美貿易順差５８２﹒５億美元，擴大１９﹒４％。
中國海關總署發言人黃頌平表示，目前中美貿易狀況是市場形成的，中國從不刻意追求貿易
順差。希望美國政府以更加理性的方法妥善的處理貿易摩擦。
13/04/2018 10:44
【貿易開戰】中國首季對美出口增１４﹒８％順差擴至５８２億美元
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國海關公布，一季度，中國對美國進出
口增長６﹒３％。按美元計，一季度對美國貿易同比增長１３％至１４１６億美元。其中，對美
國進口同比增長８﹒９％至４１６﹒７億美元，對美國出口同比增長１４﹒８％，至９９０﹒２
億美元。對美貿易順差５８２﹒５億美元，擴大１９﹒４％。
中國海關總署發言人黃頌平表示，目前中美貿易狀況是市場形成的，中國從不刻意追求貿易
順差。希望美國政府以更加理性的方法妥善的處理貿易摩擦。
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