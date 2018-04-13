【駐京專電】海關：外貿較快增長因世界經濟溫和復甦等原因

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國海關總署發言人黃頌平在國新辦發布

會表示，今年以來，中國外貿進出口保持較快增長，主要有以下幾個方面的原因：

一是世界經濟溫和復甦，國際貿易增速明顯。今年以來，國際貨幣基金組織、經合組織等國

際組織均上調了對２０１８年全球經濟增速的預測值。在經濟復甦帶動下，國際貿易增長動力增

強，世界貿易組織統計數據顯示，今年１月份全球７０個主要經濟體貨物貿易合計出口值同比增

速超過兩位數，為我國外貿進出口增長提供了有利的外部條件。

二是國內經濟穩中向好，進出口趨向平衡發展。國家統計局數據顯示，１－３月，中國製造

業採購經理指數均延續擴張態勢，國內經濟穩中向好，帶動我國進口需求增加。中國原油、天然

氣、銅以及消費品等商品進口呈現增長的態勢。一季度，中國進口增速快於出口，貿易順差收窄

，進出口趨向平衡發展。

三是「一帶一路」倡議穩步推進，新興市場開拓有力。一季度，中國與「一帶一路」沿線國

家進出口增長１２﹒９％，高出中國進出口增速３﹒５個百分點。同期，中國與拉美國家進出口

增長１４％，與非洲國家進出口增長１２﹒４％，對新興市場的開拓卓有成效。

同時，供給側結構性改革繼續深化，外貿發展內生動力增強等，也是一季度外貿保持較快增

長的重要原因。

