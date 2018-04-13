【駐京專電】海關：預計二季度中國外貿進出口仍將保持增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國海關總署發言人黃頌平在國新辦發布

會表示，今年二季度，全球經濟和國際貿易走勢面臨的壓力和挑戰有增無減。但經濟全球化是不

可逆轉的時代潮流，中國將在擴大開放方面採取多項重大舉措，預計中國外貿進出口仍將保持增

長。

他又指，當前促進中國外貿發展的有利條件仍然不少，但是國際環境不確定因素也仍然較多

。具體來看：

一是國際環境不確定性對世界經濟復甦帶來挑戰。今年以來，國際政治、經濟局勢出現了一

些積極變化，但是國際環境依然複雜，不確定因素依然存在。深層次結構性矛盾在全球範圍內仍

然較為突出，主要經濟體財政、金融政策出現分化，地緣政治、技術變革以及金融市場震蕩等等

，都對世界經濟復甦進程帶來挑戰。

二是貿易保護主義升溫對國際貿易增長帶來挑戰。今年以來，全球貿易保護主義持續升溫，

對國際貿易持續發展帶來嚴峻挑戰。

三是全球製造業競爭程度上升對我國外貿發展帶來挑戰。部分新興市場國家中低端製造業發

展步伐進一步加快，對中國傳統優勢產品形成競爭壓力。世界貿易組織統計數據顯示，今年１月

份部分東南亞國家出口保持同比高速增長態勢。與此同時，部分發達經濟體實施「經濟再平衡、

再工業化」政策，促進部分中高端製造業回流，也加劇了製造業在全球範圍內的競爭程度。

