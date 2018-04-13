《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，鐵礦石期貨５月４日正式實施引入境外交易者業務。
13/04/2018 16:46
【駐京專電】中證監：鐵礦石期貨５月４日實施引入境外交易者業務
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，鐵礦石期貨５月４日正式實施引入境外交易者業務。
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