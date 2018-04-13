【駐京專電】中證監：對５宗案件作行政處罰，涉國聯證券等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，近日對５宗案件作出行政處罰，其中包括：３宗信息披露違法違規案，１宗內幕交易案，

１宗證券從業人員違法買賣股票案，涉及申科股份（深：００２６３３）、永宇沖片、華鼎股份

（滬：６０１１１３）、百利電氣（滬：６００４６８）、國聯證券（０１４５６）。

高莉稱，中證監將持續保持執法高壓態勢，紮實推動資本市場持續穩定健康發展，更好地服

務於實體經濟和現代化經濟體系建設。

１宗證券從業人員違法買賣股票案中，２００９年４月２４日至２０１６年５月１８日期間

，當時為國信證券從業員的張鋒控制使用其配偶林某證券帳戶交易股票，獲利約９﹒４萬元；另

外，２０１６年１月８日至２０１６年８月２５日期間，徐斌武控制使用其配偶王某及他人證券

帳戶交易買票，共計獲利約１８９﹒２萬元。江蘇證監局決定沒收張鋒違法所得約９﹒４萬元，

並處以約９﹒４萬元罰款；沒收徐斌武違法所得約１８９﹒２萬元，並處以約１８９﹒２萬元罰

款。

３宗信息披露違法違規案的涉案主體分別為申科股份、永宇沖片，華鼎股份時任５％以上持

股股東王俊元。１宗內幕交易案為鄭一帆、樊雲內幕交易百利電氣案。

