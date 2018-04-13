【上海專電】飛利浦中國成立實驗室，研究人工智能結合醫療

《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》飛利浦中國宣布在上海成立人工智能實驗室，

致力於推動人工智能技術和診斷影像、圖像引導治療、病人監護、健康信息化、家庭護理以及個

人健康領域的深度融合，加快本土化創新，推動人、數據、技術在健康關護全程中實現互聯，為

患者提供無縫關護，改善醫療流程，提高效率，助力中國提升醫療可及性。

