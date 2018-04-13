《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》飛利浦中國宣布在上海成立人工智能實驗室，
致力於推動人工智能技術和診斷影像、圖像引導治療、病人監護、健康信息化、家庭護理以及個
人健康領域的深度融合，加快本土化創新，推動人、數據、技術在健康關護全程中實現互聯，為
患者提供無縫關護，改善醫療流程，提高效率，助力中國提升醫療可及性。
13/04/2018 14:00
【上海專電】飛利浦中國成立實驗室，研究人工智能結合醫療
《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》飛利浦中國宣布在上海成立人工智能實驗室，
致力於推動人工智能技術和診斷影像、圖像引導治療、病人監護、健康信息化、家庭護理以及個
人健康領域的深度融合，加快本土化創新，推動人、數據、技術在健康關護全程中實現互聯，為
患者提供無縫關護，改善醫療流程，提高效率，助力中國提升醫療可及性。
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