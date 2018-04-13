【上海專電】上交所中金所談Ｄ股：日後容許更多公司發行Ｄ股

《經濟通通訊社記者楊英傑１３日上海專電》青島海爾（滬：６００６９０）４月１０日公

告，擬在位於德國法蘭克福的中歐國際交易所Ｄ股市場首次公開發行股票並上市。作為中歐國際

交易所的股東方之一，上海證券交易所及中國金融期貨交易所相關負責人就市場關心的熱點問題

解答記者提問。

中歐所是上交所、德意志交易所（德交所）和中金所於２０１５年成立的合資公司，上交所

及中金所指，發行Ｄ股有助於公司提升在歐洲的品牌知名度，拓展歐洲業務；有助於公司充分利

用境內外融資平台，實現國際化戰略海外落地；有助於公司開展跨境並購實現轉型升級，提升全

球競爭力；有助於公司拓展境外融資渠道，當地融資當地使用，降低匯率風險。

上交所及中金所就Ｄ股技術問題進行解答，稱Ｄ股屬於境外上市外資股範疇，適用中國《公

司法》、《證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》等法律法規

；境外方面，Ｄ股上市、交易、托管及結算等適用德國及歐盟資本市場法律，如，德國《有價證

券招股說明書法》、《有價證券交易法》等。

現階段只有中國境內註冊的優質藍籌上市公司能發行Ｄ股，上交所及中金所表示，未來可擴

展為註冊地在境內的其他優質企業。中歐國際交易所Ｄ股的交易貨幣是歐元，以人民幣交易Ｄ股

的可行性也在研究中。

