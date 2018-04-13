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即市新聞

13/04/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】成交少於一千億，北水連續兩日流出沽平保騰訊融創

　　《經濟通通訊社１３日專訊》周五南下資金雖有輕微回升，但仍錄淨沽盤１﹒９９億，北水
連續兩日淨流出；股市偏靜，周五主板成交不足一千億，減至９６９﹒５６億元；港股通成交額
亦跌２８﹒０２億，錄９５﹒２１億，佔大市成交９﹒８２％。
　　美國總統特朗普突然又改口風，表示不會空襲敘利亞，中東緊張局勢得以緩和，道指昨晚
（１２日）收高２９３點報２４４８３點。港股周五跟隨高開２４５點，惟受制於港匯弱勢觸及
７﹒８５弱方兌換保證，金管局昨晚及今晨先後兩次買入共３２﹒５８億港元，加上內地３月進
出口數據遠遜預期，港股一度倒跌１２３點，及後匯控（００００５）因炒加息預期受追捧，恆
指最終微跌２２﹒９點報３０８０８﹒３８點。
　
＊騰訊據報遭淡倉狙擊受壓，北水再沽１億＊

　　重磅藍籌走勢各異，據報針對騰訊（００７００）的淡倉價值約５０億美元，是由摩通代表
一眾未披露身份的客戶持有。騰訊全日偏軟，收跌１﹒２６％報４０８元，跌穿十天線，北水周
五再沽１﹒２３億，全周北水淨流入１﹒６９億；友邦（０１２９９）微跌０﹒１４％，周五北
水流入８７８５萬，四日計淨流入９﹒１９億，為本周最多北水流入股份；港交所
（００３８８）高開低走跌０﹒４５％，北水沽７９７８萬，兩日沽盤１﹒６２億；神華
（０１０８８）逆市升０﹒４％，北水沽出９７５４萬。
　
＊傳平安好醫生通過上市前聆訊，惟北水逐沽平保＊

　　有傳平安好醫生於周四通過上市前聆訊，更最快會在月底招股，平保（０２３１８）全日企
穩僅跌０﹒３６％，惟北水再沽走２﹒４９億，兩日計沽走３﹒３２億；建行（００９３９）再
有北水９６５９萬沽盤，一周累計淨沽售８﹒７９億，為本周淨沽額最高個股，但股價卻通市升
０﹒６２％；農行（０１２８８）北水亦沽９３２８萬，兩日計淨沽盤１﹒９４億。
　　內房方面，融創（０１９１８）持續強勢，周五再升２﹒４２％收報３６元，惟北水再沽
１﹒１３億，四日共沽５﹒８７億；碧桂園（０２００７）北水沽３３１４萬，四日計淨流入
３﹒８８億。
　　內地將於下月實際進口抗癌藥零關稅，醫藥股遭拋售，石藥（０１０９３）插４﹒３８％，
北水沽２６０８萬；綠葉製藥（０２１８６）跌２﹒６８％，北水流入１２４６萬；金斯瑞
（０１５４８）反而升０﹒３７％，北水沽７５５萬。（ｅｎ）

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