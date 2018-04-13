【ＩＰＯ反應】日光控股超購逾８３倍，一手中籤率６１﹒８％

《經濟通通訊社１３日專訊》新加坡企業客戶衛生紙產品供應商日光控股（０８４５１）公

布招股結果，每股定價０﹒２７５元，相當於原招股價每股０﹒２５元至０﹒３元的中間價，公

司淨籌約３０００萬元。股份將於下周一（１６日）於創業板上市。

公開發售部分獲超額認購約８３﹒６６倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

４０％，一手１００００股中籤率為６１﹒８％，申請１５手才穩獲一手，而認購２０００萬股

的「頭錘飛」有３７張，中籤率為０﹒４％。至於配售部分則錄０﹒８４倍超購。（ｃｌ）

