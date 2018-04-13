【ＩＰＯ反應】愛世紀集團（０８５０７）超購近１９倍，人人有份

《經濟通通訊社１３日專訊》本港服裝供應鏈管理服務供應商愛世紀集團

（０８５０７）公布招股結果，每股定價０﹒５８元，高於原招股價每股０﹒５至０﹒６元的中

間偏上水平，公司淨籌約３１００萬元。股份將於下周一（１６日）於創業板上市。

公開發售部分獲超額認購約１８﹒９倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

３０％，一手４０００股中籤率為１００％，１２００萬股的「頭錘飛」有１張，中籤率為１％

。至於配售部分則錄０﹒２倍適度超額認購。（ｃｌ）

