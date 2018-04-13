【ＩＰＯ反應】英記茶莊超購逾６７５倍，一手中抽籤率１０％

《經濟通通訊社１３日專訊》在香港經營中國茶葉零售的英記茶莊（０８２４１）公布招股

結果，每股定價０﹒５４元，為原招股價區間（０﹒４８元至０﹒５４元）上限，公司淨籌約２

５３０萬元。股份將於下周一（１６日）於創業板上市。

公開發售部分獲超額認購約６７５﹒５９倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

５０％，一手５０００股中籤率為１０﹒０１％，認購２００手穩中一手；而９００萬股的「頭

錘飛」有２７３張，中籤率為０﹒３５％。至於配售部分則獲適度超額認購。（ｃｌ）

