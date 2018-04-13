【本港樓市】中原ＣＣＬ連續３周創新高後回軟，按周跌０﹒１１％

《經濟通通訊社１３日專訊》反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７７﹒４２

點，連續３周創新高後回軟，按周跌０﹒１１％。

至於中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ則報１７７﹒５０點，按周跌０﹒２８％

。ＣＣＬ（中小型單位）報１７６﹒１８點，按周跌０﹒２２％。三大整體指數上周急升兼齊創

新高後，今周正常回軟，但仍然為歷史次高。

ＣＣＬ（大型單位）報１８３﹒４３點，為歷史新高，按周上升０﹒４０％，並連續３周於

１８０點以上高位企穩。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周新界東樓價表現突出，新界東ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１８７﹒４１點，連創歷史新高，並連升三周共３﹒３７％。新春後大市上升首先由

九龍開始，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ連升３周兼連創新高。其後樓價升勢有蔓延的跡象，並由新界

東接力。相信未來新界兩區表現繼續跑出，帶領大市繼續向升。

新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ錄１６０﹒７２點，為歷史次高，兼連升２周共２﹒３２％。九龍

ＣＣＬ Ｍａｓｓ連升３周兼連創新高後正常回軟，錄１７４﹒２５點，按周微跌０﹒３４％，

但仍然企穩１７４點水平，兼為歷史次高。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ錄１８１﹒０４點，按周跌

１﹒６４％，為歷史第四高。（ｃｌ）

