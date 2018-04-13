【夜期時段】即月期指最新報３０８９７點，升３０點，高水８９點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０８７６點，升９點，高水６８

點，最新報３０８９７點，升３０點，高水８９點，合約成交２０３７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２３００點，升５點，高水３９點，最新報

１２３１０點，升１５點，高水４９點，合約成交５１２張。（ｊｎ）

